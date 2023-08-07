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Жительница Бурятии украла в поезде телефон для внука

Жительница Бурятии украла в поезде телефон для внука
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионерка оставила без гаджета соседку по купе

У пассажирки поезда «Иркутск – Наушки» украли телефон. Женщина обратилась в транспортную полицию.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу. Воровкой оказалась 68-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии, которая ехала в этом же поезде. Как выяснилось, она стащила гаджет стоимостью около семи тысяч рублей у соседки по купе.

Женщина призналась, что подарила украденный телефон внуку. В доме у пенсионерки изъяли две сим-карты, которые она вынула из украденного телефона.

- Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража

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