Читинец лишился денег, поверив, что сможет заработать на просмотрах видео
Новый вид мошенничества выявили в Забайкальском крае. 32-летний читинец лишился 204 тысяч рублей.
- Потерпевший нашел сайт для заработка денег путём просмотра видео в Интернете. Перейдя по ссылке, мужчина прошёл процедуру регистрации, после которой активировался пробный режим заработка. Просмотрев 10 видеороликов, потерпевший смог заработать и вывести себе на карту 250 рублей. Убедившись, что данный механизм работает, мужчина для получения высокого дохода решил приобрести сразу третий уровень доступа из десяти возможных, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Для этого мужчина перевёл 26 тысяч рублей на указанный в приложении счёт. Через некоторое время читинцу удалось успешно обналичить 17 тысяч рублей. Поверив в «лёгкий» заработок, мужчина стал активно повышать «уровни доступа» и на протяжении двух месяцев он совершил ещё шесть переводов денег.
Когда накопилась достаточная сумма, мужчина решил снять деньги, однако администрация площадки потребовала оплатить очередной доступ.
Читинец отказался совершать перевод, в ответ на это злоумышленники заблокировали его страницу в приложении. Таким образом, вернуть похищенное он не смог и обратился в полицию.
До того, как мужчина узнал, что стал жертвой мошенников, он рассказал о своём новом заработке родственникам, чтобы они тоже могли «зарабатывать» на просмотрах видео.
Новый вид мошенничества выявили в Забайкалье
Происшествия, Фото:
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