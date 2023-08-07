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В посёлке Бурятии после прорыва дамбы снесло забор и залило подполье

В посёлке Бурятии после прорыва дамбы снесло забор и залило подполье
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Там продолжают устранять последствия стихии

Вечером 5 августа в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за недавних обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.

Потоки воды хлынули на улицы и во дворы некоторых местных жителей. За обстановкой в СП установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки должна обследовать специальная комиссия. Людям помогут с оформлением документов для возмещения причинённого ущерба. Подвоз и продажу продуктов для сельчан пообещали организовать. Родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.

К ситуации уже подключилась природоохранная прокуратура. В населённом пункте тем временем продолжают ликвидировать последствия прорыва дамбы. На улице Нагорная разрушился забор, а на Гаврилова пострадал курятник плюс частично залило огород. На улице Трактовая затопило подполье одного из домов. Воду оттуда уже откачали.

В посёлке ведутся работы по восстановлению подъездных путей к мосту. Задействовать пришлось три единицы техники и четырёх специалистов. Им помогают пять местных жителей. На место выезжала комиссия, которая оценила масштаб разрушения дамбы и дороги для составления сметы, рассказали в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
дамба дожди дороги

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