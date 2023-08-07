Инцидент произошёл в Заиграевском районе
В сельском поселении «Унэгэтэйское» Заиграевского района Бурятии нашли тушу барана – его загрызли. Инцидент произошёл в местности Шаралдайка, сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
- Все следы указывают на медведя. Будьте аккуратнее при выходе в лес, - призвали в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в баргузинском селе Макаринино объявился медведь. Ранним утром он пробрался в огород местных жителей и напал на двух поросят.
Сотрудники Бурприроднадзора дали разрешение на отстрел медведя, и вскоре он был застрелен. Косолапому было семь лет. Специалисты полагают, что его приманила помойка, которую развели в селе местные жители.
В Бурятии медведь загрыз барана
Происшествия, Фото:
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