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В Бурятии медведь загрыз барана

В Бурятии медведь загрыз барана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в Заиграевском районе

В сельском поселении «Унэгэтэйское» Заиграевского района Бурятии нашли тушу барана – его загрызли. Инцидент произошёл в местности Шаралдайка, сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

- Все следы указывают на медведя. Будьте аккуратнее при выходе в лес, - призвали в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в баргузинском селе Макаринино объявился медведь. Ранним утром он пробрался в огород местных жителей и напал на двух поросят.

Сотрудники Бурприроднадзора дали разрешение на отстрел медведя, и вскоре он был застрелен. Косолапому было семь лет. Специалисты полагают, что его приманила помойка, которую развели в селе местные жители.

медведь

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