В Бурятии прокуратура начала проверку после размытия дамбы

Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии размыло дамбу пруда-накопителя. Вода снесла часть дамбы и хлынула на улицы. Движение по местной дороге ограничили, а 6 августа в поселении ввели режим ЧС.
В связи с подтоплением территории проверку начала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. На место происшествия выехал Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.
- Ранее в целях предотвращения негативного воздействия вод в адрес администрации природоохранным прокурором вносились акты реагирования, в том числе об обязании в судебном порядке принять дополнительные меры к обеспечению безопасности указанного гидротехнического сооружения, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Сейчас прокуратура даст оценку исполнению закона о безопасности гидротехнических сооружений, предотвращении негативного воздействия вод.
Накануне ситуацию прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что власти помогут восстановить размытые дороги и минимизировать другой ущерб. Пострадавшим жителям выплатят предусмотренные по закону компенсации.