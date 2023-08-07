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В Бурятии прокуратура начала проверку после размытия дамбы

В Бурятии прокуратура начала проверку после размытия дамбы
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Подтопление произошло в посёлке Николаевский

Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии размыло дамбу пруда-накопителя. Вода снесла часть дамбы и хлынула на улицы. Движение по местной дороге ограничили, а 6 августа в поселении ввели режим ЧС.

В связи с подтоплением территории проверку начала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. На место происшествия выехал Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

- Ранее в целях предотвращения негативного воздействия вод в адрес администрации природоохранным прокурором вносились акты реагирования, в том числе об обязании в судебном порядке принять дополнительные меры к обеспечению безопасности указанного гидротехнического сооружения, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.


Сейчас прокуратура даст оценку исполнению закона о безопасности гидротехнических сооружений, предотвращении негативного воздействия вод.





Накануне ситуацию прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что власти помогут восстановить размытые дороги и минимизировать другой ущерб. Пострадавшим жителям выплатят предусмотренные по закону компенсации.

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