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В Иркутске сгорел двухэтажный дом

Происшествия, 
Пожар произошёл ночью

Пожарные Иркутска ночью 6 августа ликвидировали пожар на улице Правобережная в микрорайоне Лесной.

- Около трёх часов ночи загорелся деревянный двухэтажный дом, из которого успел эвакуироваться один человек. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Спустя час пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метров. Огнём также повреждены два автомобиля, стоявшие возле дома.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. 
пожар

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