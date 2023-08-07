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В Бурятии возбудили восемь уголовных дел по фактам браконьерства

В Бурятии возбудили восемь уголовных дел по фактам браконьерства
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
С 2022 года проведено около двух тысяч рейдов

За 2022-2023 годы Бурприроднадзор провёл более 1800 рейдов охотничьего надзора, в ходе которых выявлено 358 нарушений. Возбуждено восемь уголовных дел по фактам браконьерства. Об этом сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

- Браконьерство следует строго наказывать. Это преступление, которое наносит вред дикой природе и сокращает популяцию диких животных. Мы продолжаем работу по выявлению незаконной охоты. Всё случаи незаконной охоты мы расцениваем, как противоправные действия, за совершение которых предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, - подчеркнула она.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Еравнинском районе браконьеры из Забайкальского края застрелили семь косуль. Незаконная охота производилась запрещённым методом - лучением с автомобиля. Браконьеров заметили охотничьи инспекторы. Они потребовали остановиться, однако водитель машины только прибавил газу. Пришлось устроить за ним погоню, которая длилась 15 километров.

20 июля Еравнинский районный суд признал нарушителей виновными по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и назначил каждому наказание в виде условного лишения свободы.

браконьерство

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