Он и бил кулаками, и пинал
В январе житель Закаменского района Бурятии избил сожительницу до черепно-мозговой травмы. Он ударил её четыре раза кулаком по голове и нанёс не менее четырёх ударов ногой по голове.
Суд признал виновным мужчину виновным по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к четырём годам колонии общего режима.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
Житель Бурятии жестоко избил сожительницу по голове
Происшествия, Фото:
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