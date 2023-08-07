Житель Бурятии жестоко избил сожительницу по голове

Он и бил кулаками, и пинал



В январе житель Закаменского района Бурятии избил сожительницу до черепно-мозговой травмы. Он ударил её четыре раза кулаком по голове и нанёс не менее четырёх ударов ногой по голове.



Суд признал виновным мужчину виновным по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к четырём годам колонии общего режима.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.



