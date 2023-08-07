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Житель Бурятии жестоко избил сожительницу по голове

Житель Бурятии жестоко избил сожительницу по голове
Происшествия,  Фото:pexels.com
Он и бил кулаками, и пинал

В январе житель Закаменского района Бурятии избил сожительницу до черепно-мозговой травмы. Он ударил её четыре раза кулаком по голове и нанёс не менее четырёх ударов ногой по голове.

Суд признал виновным мужчину виновным по ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к четырём годам колонии общего режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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