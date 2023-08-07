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В Улан-Удэ задержали трамвайного скандалиста

В Улан-Удэ задержали трамвайного скандалиста
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На место прибыли росгвардейцы

Вечером сотрудники вневедомственной охраны в Улан-Удэ получили сигнал о том, что в трамвае сработала кнопка тревожной сигнализации. Дежурный передал наряду, что в вагоне пассажир нарушает общественный порядок.

На остановке общественного транспорта на улице Ботаническая росгвардейцы задержали скандалиста. По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и был недоволен работой общественного транспорта.

- Нарушителя с признаками алкогольного опьянения, ранее судимого 47-летнего улан-удэнца, вывели из вагона. Его доставили в полицию для дальнейшего привлечения к административной ответственности за хулиганство, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В трамваях установлены кнопки экстренного вызова нарядов Росгвардии. Как сообщал «Байкал-Dailу», один из последних случаев, когда нажимали кнопку, произошёл в июле. Пьяная пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих. Когда же на место прибыли росгвардейцы, женщина притворилась спящей.

В апреле пьяная агрессивная женщина закатила скандал и разбила камнем стекло в трамвае.
трамвай Росгвардия

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