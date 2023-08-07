На место прибыли росгвардейцы
Вечером сотрудники вневедомственной охраны в Улан-Удэ получили сигнал о том, что в трамвае сработала кнопка тревожной сигнализации. Дежурный передал наряду, что в вагоне пассажир нарушает общественный порядок.
На остановке общественного транспорта на улице Ботаническая росгвардейцы задержали скандалиста. По словам кондуктора, мужчина ругался нецензурной бранью и был недоволен работой общественного транспорта.
- Нарушителя с признаками алкогольного опьянения, ранее судимого 47-летнего улан-удэнца, вывели из вагона. Его доставили в полицию для дальнейшего привлечения к административной ответственности за хулиганство, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В трамваях установлены кнопки экстренного вызова нарядов Росгвардии. Как сообщал «Байкал-Dailу», один из последних случаев, когда нажимали кнопку, произошёл в июле. Пьяная пассажирка мешала работе кондуктора, угрожая и нецензурно выражаясь в отношении всех присутствующих. Когда же на место прибыли росгвардейцы, женщина притворилась спящей.
В апреле пьяная агрессивная женщина закатила скандал и разбила камнем стекло в трамвае.
В Улан-Удэ задержали трамвайного скандалиста
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На место прибыли росгвардейцы
Часть трассы пока пришлось перекрыть
Истощённого мужчину обнаружили на дороге полицейские
Сейчас сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Женщина признала свою вину
Мужчина приговорили к четырём годам колонии строгого режима
С ветеранов сорвали награды
Убийство произошло 20 лет назад
Там пришлось ввести реверсивное движение
Сельчанин хотел надругаться над женщиной, которая возвращалась домой
От госпитализации мужчина отказался
Местные жители приняли безобидного узорчатого полоза за гадюку
Животное обнаружили на улице случайные прохожие
Без света там остались почти 400 человек
Воришка отделался условным сроком