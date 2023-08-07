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В отдалённом районе Бурятии размыло дорогу

В отдалённом районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Часть трассы пока пришлось перекрыть

В Окинском районе Бурятии из-за дождей размыло дорогу в местности Ульhэн губоо. Речь об участке «Орлик – Саяны – Хужир», на 32-ом километре от районного центра в сторону Хужира.


Для транспортных средств организовали временный объезд. Его сделали с левой стороны, по песку, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7» со ссылкой на сельское поселение «Бурунгольское».
размыв дороги

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