В отдалённом районе Бурятии размыло дорогу

Часть трассы пока пришлось перекрыть





В Окинском районе Бурятии из-за дождей размыло дорогу в местности Ульhэн губоо. Речь об участке «Орлик – Саяны – Хужир», на 32-ом километре от районного центра в сторону Хужира.Для транспортных средств организовали временный объезд. Его сделали с левой стороны, по песку, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7» со ссылкой на сельское поселение «Бурунгольское».