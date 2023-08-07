Часть трассы пока пришлось перекрыть
Для транспортных средств организовали временный объезд. Его сделали с левой стороны, по песку, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7» со ссылкой на сельское поселение «Бурунгольское».
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07 августа
06 августа
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В отдалённом районе Бурятии размыло дорогу
Происшествия, Фото:
Часть трассы пока пришлось перекрыть
Для транспортных средств организовали временный объезд. Его сделали с левой стороны, по песку, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7» со ссылкой на сельское поселение «Бурунгольское».
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