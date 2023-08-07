Сейчас сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике произошло 246 лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч га. Это меньше, чем годом ранее, когда на ту же дату было 300 возгораний в лесах (правда, и площадь была в разы меньше – 5,6 тысяч га).
А в 2021 году ситуация была ещё лучше – 131 лесной пожар на общей площади 1,8 тысяч га.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства.
О возгораниях в лесах следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии число лесных пожаров сократилось, но площадь выросла
Происшествия, Фото:
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