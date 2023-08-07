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В Бурятии воспитатель мыла машину, когда на реке тонул её воспитанник

В Бурятии воспитатель мыла машину, когда на реке тонул её воспитанник
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Женщина признала свою вину

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня в Джидинском районе Бурятии утонул 15-летний подросток, воспитанник центра социальной помощи детям. Он погиб в реке Джида, куда группу детей привезла воспитатель центра. В тот день стояла жара, и женщина решила свозить воспитанников искупаться.

«Воспитатель на машине привезла группу своих воспитанников для купания к реке Джида возле села Оёр на необорудованный пляж. Несмотря на то, что обстановка для детей на реке была опасной из-за высокой воды и сильного течения, воспитатель позволила им зайти в воду», - отмечало следствие.

После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следствие ходатайствовало о назначении женщины меры пресечения в виде домашнего ареста. В этом суд отказал.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя Джидинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Бурятии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ц. отказать», - сообщила пресс-служба Джидинского районного суда.

Сообщается, что сотрудница детского центра имеет двоих малолетних детей, постоянное место жительства, а преступление совершила впервые.

Кроме того, стали известны новые подробности трагедии. Как выяснилось, пока мальчик тонул, воспитательница была занята помывкой своей машины.

«Ц. не удостоверилась в том, что ребёнок имеет необходимые навыки плавания, не провела инструктаж по поведению на воде. Не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти ребёнка, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, отвлеклась на мойку своего автомобиля, вследствие чего несовершеннолетний остался без присмотра и утонул», - говорится в сообщении райсуда.

Сама женщину свою вину признала полностью. Максимальное наказание по статье УК, в которой она обвиняется, - три года лишения свободы.


утопление причинение смерти по неосторожности

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