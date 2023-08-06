На федеральной трассе в Бурятии опрокинулась фура

Там пришлось ввести реверсивное движение
Днём 6 августа на федеральной трассе Р-258 в Кабанском районе опрокинулась фура. Всё произошло на 283-м километре автодороги, недалеко от города Бабушкин.
Там ввели реверсивное движение и предупредили о возможном скоплении автомобилей. Примерно через полтора часа фуру подняли, а реверс сняли, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Там пришлось ввести реверсивное движение
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