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На федеральной трассе в Бурятии опрокинулась фура

На федеральной трассе в Бурятии опрокинулась фура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там пришлось ввести реверсивное движение

Днём 6 августа на федеральной трассе Р-258 в Кабанском районе опрокинулась фура. Всё произошло на 283-м километре автодороги, недалеко от города Бабушкин.

Там ввели реверсивное движение и предупредили о возможном скоплении автомобилей. Примерно через полтора часа фуру подняли, а реверс сняли, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».

дороги реверсивное движение

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