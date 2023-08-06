На федеральной трассе в Бурятии опрокинулась фура



Днём 6 августа на федеральной трассе Р-258 в Кабанском районе опрокинулась фура. Всё произошло на 283-м километре автодороги, недалеко от города Бабушкин.



Там ввели реверсивное движение и предупредили о возможном скоплении автомобилей. Примерно через полтора часа фуру подняли, а реверс сняли, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».



