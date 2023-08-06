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В селе Бурятии пьяный водитель снёс опору

В селе Бурятии пьяный водитель снёс опору
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От госпитализации мужчина отказался

Это ДТП произошло в минувшую субботу, 5 августа, в кабанском селе Нюки. В единой дежурно-диспетчерской службы сообщили, что водитель автомобиля снёс там опору.

Известно, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде. От госпитализации он отказался. Опору уже восстановили, рассказали в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».
ДТП пьяная езда

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