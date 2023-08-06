В Бурятии прямо на улице умерла корова





Когда они прибыли туда, в трёх хозяйствах насчитали уже пять павших бурёнок. Ветврачи осмотрели трупы и отобрали патматериал, чтобы установить причины падежа. Пробы отправили в республиканскую ветеринарную лабораторию.



Коров уже захоронили в скотомогильнике. Выпас скота в селе временно запретили. В Читкан отправилась бригада ветеринаров, которые устроят подворовой обход хозяйств для клинического осмотра сельхозживотных, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Как сообщал «Байкал-Daily» , на днях в баргузинском селе Читкан начался падёж крупного рогатого скота. Сначала там погибла одна корова. Сообщение об этом поступило в ветеринарную службу района. В населённый пункт выехали специалисты.Когда они прибыли туда, в трёх хозяйствах насчитали уже пять павших бурёнок. Ветврачи осмотрели трупы и отобрали патматериал, чтобы установить причины падежа. Пробы отправили в республиканскую ветеринарную лабораторию.Коров уже захоронили в скотомогильнике. Выпас скота в селе временно запретили. В Читкан отправилась бригада ветеринаров, которые устроят подворовой обход хозяйств для клинического осмотра сельхозживотных, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

Этот инцидент произошёл в Закаменске. Местные жители наткнулись на улице на мёртвую бурёнку и прислали фото с ней в районную группу «Закамна-инфо.24/7», чтобы найти хозяина.- Возле площадки на улице Таёжная лежит корова. Умерла, – рассказали закаменцы.По каким причинам погибло животное и нашёлся ли его владелец – пока неизвестно.