06 августа

05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии прямо на улице умерла корова

В Бурятии прямо на улице умерла корова
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Животное обнаружили на улице случайные прохожие

Этот инцидент произошёл в Закаменске. Местные жители наткнулись на улице на мёртвую бурёнку и прислали фото с ней в районную группу «Закамна-инфо.24/7», чтобы найти хозяина.

- Возле площадки на улице Таёжная лежит корова. Умерла, – рассказали закаменцы.

По каким причинам погибло животное и нашёлся ли его владелец – пока неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в баргузинском селе Читкан начался падёж крупного рогатого скота. Сначала там погибла одна корова. Сообщение об этом поступило в ветеринарную службу района. В населённый пункт выехали специалисты.

Когда они прибыли туда, в трёх хозяйствах насчитали уже пять павших бурёнок. Ветврачи осмотрели трупы и отобрали патматериал, чтобы установить причины падежа. Пробы отправили в республиканскую ветеринарную лабораторию.

Коров уже захоронили в скотомогильнике. Выпас скота в селе временно запретили. В Читкан отправилась бригада ветеринаров, которые устроят подворовой обход хозяйств для клинического осмотра сельхозживотных, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии. 
коровы животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прямо на улице умерла корова
В Бурятии прямо на улице умерла корова
Происшествия, 06.08.2023
Животное обнаружили на улице случайные прохожие
В Бурятии разом обесточило село
В Бурятии разом обесточило село
Происшествия, 06.08.2023
Без света там остались почти 400 человек
В одном из поселений в Бурятии из-за размытой дамбы ввели режим ЧС
В одном из поселений в Бурятии из-за размытой дамбы ввели режим ЧС
Происшествия, 06.08.2023
Потоки воды хлынули на улицы и во дворы местных жителей
Семь пропавших в Бурятии человек обнаружили мёртвыми
Семь пропавших в Бурятии человек обнаружили мёртвыми
Происшествия, 06.08.2023
Волонтёры продолжают искать ещё 19 жителей республики
В Улан-Удэ горели три автомобиля
В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия, 05.08.2023
Пожары произошли из-за короткого замыкания 
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
Происшествия, 05.08.2023
Они обвиняются в совершении террористического акта
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
Происшествия, 05.08.2023
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе 
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Происшествия, 05.08.2023
Они забирали деньги у жертв преступлений 
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия, 04.08.2023
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия, 04.08.2023
 Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^