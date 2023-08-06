В Бурятии разом обесточило село

Без света там остались почти 400 человек
Накануне в хоринском селе Кульский Станок произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света в итоге остались 385 местных жителей, рассказали в районной группе «Хоринск-инфо 24/7».
Причиной стал пробой изолятора на опоре. Аварию устраняла бригада из двух человек. Задействовать пришлось одну единицу техники.
Без света там остались почти 400 человек
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