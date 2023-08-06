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В Бурятии разом обесточило село

В Бурятии разом обесточило село
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Без света там остались почти 400 человек

Накануне в хоринском селе Кульский Станок произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света в итоге остались 385 местных жителей, рассказали в районной группе «Хоринск-инфо 24/7».

Причиной стал пробой изолятора на опоре. Аварию устраняла бригада из двух человек. Задействовать пришлось одну единицу техники. 
отключение света

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