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В одном из поселений в Бурятии из-за размытой дамбы ввели режим ЧС

В одном из поселений в Бурятии из-за размытой дамбы ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:cкриншот с видео в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7»
Потоки воды хлынули на улицы и во дворы местных жителей

Накануне вечером в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за недавних обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.

Сначала возникла угроза, что вода перельётся через насыпь. В зоне риска оказались восемь придомовых территорий. Власти ограничили въезд через дамбу на дорогу, которую начало подмывать.

После уровень воды в пруду начал снижаться. Для её сброса прорыли дополнительный канал и сделали отсыпку насыпи.

 
К вечеру участок региональной трассы «Улан-Удэ – Надеино – Тарбагатай» (17-ый километр) недалеко от Николаевского закрыли для транспорта из-за подмыва объездного моста и организовали проезд через сам посёлок, выставив там указательные знаки. Однако ограждающую дамбу накопителя в итоге размыло, и бурные потоки устремились по Запесчанке, рассказали в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». Приусадебные участки залило.

За обстановкой установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки будет обследовать специальная комиссия. Местным жителям помогут с оформлением документов для возмещения причинённого ущерба.
Подвоз и продажу продуктов для сельчан пообещали организовать. Родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.

В воскресенье, 6 августа, должны составить локально-сметный расчёт по восстановлению дорожного полотна и шлюза. На региональной дороге «Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» ограничили движение большегрузов – с перенаправлением на федеральную трассу Р-258 «Байкал», пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7».
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