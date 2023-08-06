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Семь пропавших в Бурятии человек обнаружили мёртвыми

Семь пропавших в Бурятии человек обнаружили мёртвыми
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Волонтёры продолжают искать ещё 19 жителей республики

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в июле. Всего за второй месяц лета они получили 114 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.

Большинство из них – 88 – обнаружили живыми. Семь погибли. Остальных – это 19 человек – всё ещё ищут.


- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».

Жители республики обращаются к добровольцам всё чаще. По словам последних, «статистика неумолима и говорит о том, что каждый год заявок становится только больше».
 
- Совсем скоро начнётся жаркая пора – активный поисковый сезон не за горами, – отмечают волонтёры.
 
Сейчас они набирают в свой отряд новичков. Присоединиться к ребятам могут все желающие. Очередную встречу с теми, кто решил пополнить ряды добровольцев, устроили в минувшую пятницу, 4 августа.
 
- В поисках важен каждый – вне зависимости от опыта. Участвовать в них можно в свободное время, даже не выходя из дома, – подчеркнули в «ЛизаАлерт»

Недавно проект центра поиска пропавших людей Бурятии «Оранжевый всадник» одержал победу в конкурсе фонда президентских грантов. Благодаря этому появятся дополнительные возможности для роста и развития добровольческого поисково-спасательного движения – исчезнувших жителей и гостей республики помогут искать наездники.

- Сложно представить себе жизнь в Бурятии без лошадей. Испокон веку они были надёжной и верной опорой во всех делах, а с некоторых пор добровольцы выезжают на поиски пропавших верхом на своих четвероногих напарниках, тем самым значительно повышая эффективность выполнения задач на бескрайних просторах республики, – пояснили ранее в отряде.

Там напомнили: в мае 2022-го, когда в Тунке пропал ребёнок (мальчика в итоге обнаружили мёртвым), волонтёры в ходе поисков преодолели на лошадях более 200 километров. С тех пор конное направление в районе активно развивается.

- Спасибо всем людям, благодаря которым мы получили эту возможность. Впереди – активный поисковый сезон и много работы, – заключили в «ЛизаАлерт».
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