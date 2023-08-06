Семь пропавших в Бурятии человек обнаружили мёртвыми



Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в июле. Всего за второй месяц лета они получили 114 заявок на поиск пропавших людей по всей республике.





Большинство из них – 88 – обнаружили живыми. Семь погибли. Остальных – это 19 человек – всё ещё ищут.







- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».



Жители республики обращаются к добровольцам всё чаще. По словам последних, «статистика неумолима и говорит о том, что каждый год заявок становится только больше».



- Совсем скоро начнётся жаркая пора – активный поисковый сезон не за горами, – отмечают волонтёры.



Сейчас они набирают в свой отряд новичков. Присоединиться к ребятам могут все желающие. Очередную встречу с теми, кто решил пополнить ряды добровольцев, устроили в минувшую пятницу, 4 августа.



- В поисках важен каждый – вне зависимости от опыта. Участвовать в них можно в свободное время, даже не выходя из дома, – подчеркнули в «ЛизаАлерт»