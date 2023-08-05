В Бурятии искали пропавшего на пляже ребёнка

На место выезжали спасатели
В пятницу, 4 августа, в Баргузинском районе, в местности «Холодянки» Баргузинского залива на пляже пропал ребёнок. Об исчезновении взрослые тут же сообщили в МЧС. На место выехали спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.
Позже ребёнка нашли на берегу.
С ним всё в порядке, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
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