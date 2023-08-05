В Бурятии восстанавливают размытый после дождей участок федеральной трассы

Федеральные дорожники продолжают работы по устранению последствий размыва автомобильной дороги Р-258 «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл накануне на 545-м километре федеральной трассы «Байкал» около села Мухоршибирь в Бурятии. Здесь размыло дорожное полотно после недавних дождей. Произошло всё в месте нахождения водопропускной трубы.
- На сегодня силами подрядной организации организован подвоз инертных материалов, ведутся работы по засыпке места размыва. За вчерашний день дорожники отсыпали 20 самосвалов скального грунта, общим объёмом 543 тонны. В работах задействовано 6 самосвалов, 1 бульдозер, 1 погрузчик, 1 дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на участке выставлены временные дорожные знаки, установлены наливные блоки и сигнальные фонари. На участке действует реверсивное движение по одной полосе.
В ходе комиссионного выезда с участием представителей управления федеральных дорог, прокуратуры администрации Мухоршибирского района, а также представителей ОМВД и ОГИБДД по Мухоршибирскому району, предварительно принято решение по переустройству движения путём отсыпки объездной дороги.
Об окончательном решении и сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.
В связи с предстоящими осадками управлением дорог «Южный Байкал» принято решение не снимать ограничение на трассе, так как есть угроза дополнительных размывов в сторону дороги.
В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 необходимо звонить по телефону круглосуточного дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
- На сегодня силами подрядной организации организован подвоз инертных материалов, ведутся работы по засыпке места размыва. За вчерашний день дорожники отсыпали 20 самосвалов скального грунта, общим объёмом 543 тонны. В работах задействовано 6 самосвалов, 1 бульдозер, 1 погрузчик, 1 дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации, - сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Байкал».
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на участке выставлены временные дорожные знаки, установлены наливные блоки и сигнальные фонари. На участке действует реверсивное движение по одной полосе.
В ходе комиссионного выезда с участием представителей управления федеральных дорог, прокуратуры администрации Мухоршибирского района, а также представителей ОМВД и ОГИБДД по Мухоршибирскому району, предварительно принято решение по переустройству движения путём отсыпки объездной дороги.
Об окончательном решении и сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.
В связи с предстоящими осадками управлением дорог «Южный Байкал» принято решение не снимать ограничение на трассе, так как есть угроза дополнительных размывов в сторону дороги.
В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 необходимо звонить по телефону круглосуточного дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.