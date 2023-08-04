Забайкалец пытался зарубить топором больного племянника

Он нанёс ему не менее пять ударов



55-летний житель посёлка Вершино-Дарасунский получил 7 лет колонии за попытку убить топором больного пневмонией племянника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.



- 18 октября 2022 года обвиняемый после употребления спиртного поссорился со своим племянником, имевшим затяжное заболевание пневмонией, после чего решил его убить. Обвиняемый вооружился топором и нанес потерпевшему в совокупности не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов, - говорится в сообщении.



Однако причиной смерти, как показала судебно-медицинская экспертиза, стала его болезнь.



Суд отправил мужчину на семь лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.







