Он нанёс ему не менее пять ударов
55-летний житель посёлка Вершино-Дарасунский получил 7 лет колонии за попытку убить топором больного пневмонией племянника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.
- 18 октября 2022 года обвиняемый после употребления спиртного поссорился со своим племянником, имевшим затяжное заболевание пневмонией, после чего решил его убить. Обвиняемый вооружился топором и нанес потерпевшему в совокупности не менее пяти ударов в область расположения жизненно важных органов, - говорится в сообщении.
Однако причиной смерти, как показала судебно-медицинская экспертиза, стала его болезнь.
Суд отправил мужчину на семь лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Забайкалец пытался зарубить топором больного племянника
Происшествия, Фото:
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