В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым

Происшествия, Фото: опубликовано в "Еравна-инфо"

Его тело обнаружили в километре от населённого пункта



В понедельник, 30 июля, в Еравнинском районе Бурятии пропал 26-летний местный житель. Ранним утром, около 6:00, он ушёл из дома на улице Комсомольская в посёлке Озёрный и бесследно исчез.



На молодом человеке были шорты и галоши, а на груди висел серебряный крестик. В соцсетях разместили ориентировку на пропавшего сельчанина. К его поискам подключились и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».



Пять дней спустя стало известно, что парня нашли мёртвым. Его обнаружили в километре от посёлка, сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7». Поисковые работы завершены.

