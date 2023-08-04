Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
В понедельник, 30 июля, в Еравнинском районе Бурятии пропал 26-летний местный житель. Ранним утром, около 6:00, он ушёл из дома на улице Комсомольская в посёлке Озёрный и бесследно исчез.
На молодом человеке были шорты и галоши, а на груди висел серебряный крестик. В соцсетях разместили ориентировку на пропавшего сельчанина. К его поискам подключились и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Пять дней спустя стало известно, что парня нашли мёртвым. Его обнаружили в километре от посёлка, сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7». Поисковые работы завершены.
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
Купание в ней стало опасным для здоровья
Пожилой убийца сперва отрицал свою вину
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации
Кладбище подмыло уже во второй раз
Женщина отдала ей деньги за несуществующую одежду
Он связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар
В середине июля семья отправилась на рыбалку и пропала
Он шёл на кражи днём, когда вахтовики были на работе
Он управлял «Тойотой Чайзер»
Проводится доследственная проверка
Местные чиновники не отчитались о доходах
Он требовал от насмерть перепуганной девочки доплатить за поездку 150 рублей
Из-за аварийного отключения света там встала работа водоподъёма
Его задержали росгвардейцы