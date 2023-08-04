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В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым

В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Еравна-инфо"
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта

В понедельник, 30 июля, в Еравнинском районе Бурятии пропал 26-летний местный житель. Ранним утром, около 6:00, он ушёл из дома на улице Комсомольская в посёлке Озёрный и бесследно исчез.

На молодом человеке были шорты и галоши, а на груди висел серебряный крестик. В соцсетях разместили ориентировку на пропавшего сельчанина. К его поискам подключились и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пять дней спустя стало известно, что парня нашли мёртвым. Его обнаружили в километре от посёлка, сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7». Поисковые работы завершены.
смерть пропавшие без вести

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