Кладбище подмыло уже во второй раз
С 8 часов утра 4 августа в Ангарске действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Петров.
- Из-за повышения на 51 сантиметр уровня воды в Китое на гидропосту в Раздолье снова подмыло берег в районе исторического захоронения. Принял решение ввести на территории режим «Повышенная готовность» с 4 августа до особого распоряжения, - сообщил мэр.
Как сообщал «Байкал-Dailу», впервые кладбище в заимке Якимовка подмыло в конце июля. В результате этого был повреждён ряд захоронений периода 1950-2000 годов.
30 июля останки 10 часов перенесли на другое кладбище – «Берёзовая роща» останки 10 человек. Сейчас необходимо провести эксгумацию и перезахоронить ещё 11 тел.
- Погост в Якимовке не имеет официального статуса. Сейчас это федеральные земли, - уточнил Сергей Петров.
В Ангарске после размытия кладбища ввели режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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