В Забайкалье при взрыве газа в частном доме пострадали женщина и подросток

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Проводится доследственная проверка



Утечка бытового газа произошла в частном доме в садово-некоммерческом товариществе «Ручейки» Читинского района Забайкальского края. Здание частично обрушилось.



Пострадали пожилая женщина и 14-летняя девочка.



- Пострадавшие госпитализированы для обследования, - сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку.



- Следователи проведут осмотр места происшествия, опросят жителей дачного посёлка. Будут запрошены данные о состоянии лиц, пострадавших в результате инцидента. Также будут установлены другие обстоятельства. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Свою проверку начала и краевая прокуратура. В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности.

