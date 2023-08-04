Проводится доследственная проверка
Утечка бытового газа произошла в частном доме в садово-некоммерческом товариществе «Ручейки» Читинского района Забайкальского края. Здание частично обрушилось.
Пострадали пожилая женщина и 14-летняя девочка.
- Пострадавшие госпитализированы для обследования, - сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку.
- Следователи проведут осмотр места происшествия, опросят жителей дачного посёлка. Будут запрошены данные о состоянии лиц, пострадавших в результате инцидента. Также будут установлены другие обстоятельства. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Свою проверку начала и краевая прокуратура. В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут правовую оценку действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности.
В Забайкалье при взрыве газа в частном доме пострадали женщина и подросток
Происшествия, Фото:
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