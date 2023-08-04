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Житель Бурятии ранил обидчика ножом

Житель Бурятии ранил обидчика ножом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его задержали росгвардейцы

Вечером в одном из домов Закаменска мужчину ударили ножом.

На вызов прибыли росгвардейцы. Во дворе они обнаружили раненого с ножевым ранением и вызвали скорую помощь. Тут же находился и пьяный подозреваемый, который нанёс ножевое ранение обидчику. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его.

- Задержанного 52-летнего местного жителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, в ходе старых обид между гражданами произошёл конфликт, в результате которого задержанного избили. Тогда он ударил своего оппонента ножом в грудь, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Травма потерпевшего оказалась лёгкой. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Росгвардия умышленное причинение легкого вреда здоровью

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