Житель Бурятии ранил обидчика ножом

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали росгвардейцы



Вечером в одном из домов Закаменска мужчину ударили ножом.



На вызов прибыли росгвардейцы. Во дворе они обнаружили раненого с ножевым ранением и вызвали скорую помощь. Тут же находился и пьяный подозреваемый, который нанёс ножевое ранение обидчику. Сотрудники вневедомственной охраны задержали его.



- Задержанного 52-летнего местного жителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По предварительной информации, в ходе старых обид между гражданами произошёл конфликт, в результате которого задержанного избили. Тогда он ударил своего оппонента ножом в грудь, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Травма потерпевшего оказалась лёгкой. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

