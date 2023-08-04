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У двух жителей Улан-Удэ изъяли четыре килограмма марихуаны

У двух жителей Улан-Удэ изъяли четыре килограмма марихуаны
Происшествия,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Коноплю они собрали в поле

Транспортные полицейские на железнодорожном переезде в посёлке Горького в Улан-Удэ задержали двух мужчин, которые перевозили в автомобиле коноплю. Из незаконного оборота изъято четыре килограмма марихуаны.

Жители Улан-Удэ 46 и 47 лет пояснили, что собрали наркотическое вещество на поле в Бичурском районе Бурятии для личного употребления без цели сбыта. Собранное поделили между собой. Сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у задержанных два пакета, один весом 1 килограмм 700 граммов, второй – более двух килограмм.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

наркотики

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