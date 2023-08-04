В Бурятии размыло участок федеральной трассы









К утру 4 августа там сделали отсыпку скальным грунтом. Работы продолжаются. Реверс на трассе ещё не сняли.

На 545-м километре федеральной трассы «Байкал» около села Мухоршибирь в Бурятии ввели реверсивное движение для всех видов транспорта.Причина – размыв дорожного полотна после недавних дождей. Произошло всё в месте нахождения водопропускной трубы.Госавтоинспекция призвала водителей к внимательности при движении.К восстановлению полотна привлекли шесть сотрудников ООО «Спецдорстрой». Задействовать пришлось пять единиц техники, сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».