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В Бурятии размыло участок федеральной трассы

В Бурятии размыло участок федеральной трассы
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Там пришлось ввести реверсивное движение

На 545-м километре федеральной трассы «Байкал» около села Мухоршибирь в Бурятии ввели реверсивное движение для всех видов транспорта.

Причина – размыв дорожного полотна после недавних дождей. Произошло всё в месте нахождения водопропускной трубы.

Госавтоинспекция призвала водителей к внимательности при движении.


К восстановлению полотна привлекли шесть сотрудников ООО «Спецдорстрой». Задействовать пришлось пять единиц техники,  сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

К утру 4 августа там сделали отсыпку скальным грунтом. Работы продолжаются. Реверс на трассе ещё не сняли.
трасса размыв дороги реверсивное движение

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