В Бурятии размыло участок федеральной трассы

Там пришлось ввести реверсивное движение
На 545-м километре федеральной трассы «Байкал» около села Мухоршибирь в Бурятии ввели реверсивное движение для всех видов транспорта.
Причина – размыв дорожного полотна после недавних дождей. Произошло всё в месте нахождения водопропускной трубы.
Госавтоинспекция призвала водителей к внимательности при движении.
К восстановлению полотна привлекли шесть сотрудников ООО «Спецдорстрой». Задействовать пришлось пять единиц техники, сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
К утру 4 августа там сделали отсыпку скальным грунтом. Работы продолжаются. Реверс на трассе ещё не сняли.
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