Из-за аварийного отключения света там встала работа водоподъёма
Вечером 3 августа в районе Левого берега в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге нарушилась работа 1-го водоподъёма «АРЗ» МУП «Водоканал» в Поселье.
Сразу в нескольких микрорайонах – Аэропорт, Сокол, Заречный, Солдатский и Исток – начались проблемы с холодным водоснабжением. Энергетики провели необходимый ремонт на электросетях, и водоподъём снова заработал.
После сотрудники «Водоканала» приступили к заполнению магистральной системы водовода. Примерно через час ХВС снова появилось в домах.
В Улан-Удэ Левобережье осталось без холодной воды
Происшествия, Фото:
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