В Улан-Удэ Левобережье осталось без холодной воды

Из-за аварийного отключения света там встала работа водоподъёма



Вечером 3 августа в районе Левого берега в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. В итоге нарушилась работа 1-го водоподъёма «АРЗ» МУП «Водоканал» в Поселье.



Сразу в нескольких микрорайонах – Аэропорт, Сокол, Заречный, Солдатский и Исток – начались проблемы с холодным водоснабжением. Энергетики провели необходимый ремонт на электросетях, и водоподъём снова заработал.



После сотрудники «Водоканала» приступили к заполнению магистральной системы водовода. Примерно через час ХВС снова появилось в домах.