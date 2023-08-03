Улан-удэнца осудили за покупку поддельных водительских прав

Его права были распечатаны на струйном принтере



53-летний улан-удэнец купил поддельное водительское удостоверение. У кого именно – следствие не установило. Подделку он хранил до тех, пока документ не изъяли сотрудники ГИБДД.



В конце октября 2022 мужчина предъявил по требованию автоинспекторов те самые «водительские права». Сотрудники заподозрили неладное и изъяли их.



Проведённая экспертиза показала, что бланк удостоверения не соответствует образцам, изготовленных производством Гознак, и распечатан на обычном струйном принтере.



На мужчина вину признал. Он признался, что приобрёл подделку, так как ранее был лишён прав за езду в нетрезвом виде.



- За хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, Советским районным судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Юлия Хаджаева.



Справка:



Ограничение свободы – мягкий вид наказания, который влечёт для осуждённого лишь ряд обязанностей и ограничений:



- Запрет покидать место постоянного проживания в определённое время суток (обычно в ночное время);

- Запрет посещения определённых, указанных в приговоре, мест, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования;

- Запрет выезжать за территорию определенного муниципального образования;

- Запрет участия в массовых мероприятиях и посещения данных мероприятий (общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивные);

- Запрет осуществлять смену места жительства.



Помимо этого, на осуждённого возлагается обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырёх раз в месяц.



