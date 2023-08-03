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В Забайкалье таможенники изъяли клыки и желчь медведя

В Забайкалье таможенники изъяли клыки и желчь медведя
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Россиянка пыталась вывезти их в Китай

Сотрудники таможни обнаружили клыки и желчь медведя у россиянки, выезжающей через пункт пропуск Забайкальск в Китай.

6 клыков животного и 7 штук высушенной желчи было обнаружены в сумке туристки.



- Найденные дериваты могут относиться к объектам Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), перемещение которых осуществляется при наличии разрешения. Женщина данные товары не задекларировала и не предоставила разрешение на их вывоз из России, - сообщила пресс-служба Читинской таможни.

Дериваты изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.

Справка:

Дериваты животных – это продукты, полученные из различных частей тела животных. Во всем мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов.

На границе с Китаем российские таможенники изымают дериваты довольно часто. В этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, широко используют в народной медицине.

Таможня дериваты

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