В Забайкалье таможенники изъяли клыки и желчь медведя









Сотрудники таможни обнаружили клыки и желчь медведя у россиянки, выезжающей через пункт пропуск Забайкальск в Китай.6 клыков животного и 7 штук высушенной желчи было обнаружены в сумке туристки.- Найденные дериваты могут относиться к объектам Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), перемещение которых осуществляется при наличии разрешения. Женщина данные товары не задекларировала и не предоставила разрешение на их вывоз из России, - сообщила пресс-служба Читинской таможни.Дериваты изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.Дериваты животных – это продукты, полученные из различных частей тела животных. Во всем мире вывоз животных и их дериватов тщательно контролируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов.На границе с Китаем российские таможенники изымают дериваты довольно часто. В этой стране лапы и желчные пузыри медведей, струя кабарги и прочие части и органы животных пользуются большим спросом. Их едят, широко используют в народной медицине.