В Улан-Удэ таксист вымогал деньги у ребёнка





Жительница бурятской столицы поделилась в соцсетях неприятной историей, которая произошла недавно с её младшей сестрёнкой. Несовершеннолетняя воспользовалась услугами одной из служб заказа такси. Деньги на поездку – 351 рубль – списали с карты старшей сестры, привязанной к приложению агрегатора.- У неё нет приложений для перевода и наличных с собой. Изначально попросили 351 рубль, но таксист начал заставлять доплатить до 500, – написала улан-удэнка. – Просыпаюсь от сообщений о том, как ей страшно, что водитель закроет двери или побежит следом. Ребёнок едет и боится, потому что её везёт дядька и к тому же вымогает деньги, поскольку «мало зарабатывает».Как только водитель понял, что девочке звонят родственники, «начал прибедняться» и «говорить, как тяжело быть таксистом – ещё и за такие деньги», отметила автор публикации.- В конце поездки он, видимо, испугался ответственности и отпустил сестру без доплаты. Каково это? Взрослые мужики выбивают деньги у детей. Если вам не нравится, сколько платят в такси, ищите работу в другой сфере, а не проецируйте свои проблемы на нас и наших детей, – говорится в посте. – Многие люди зарабатывают и меньше, но не пугают маленьких девочек.Наша землячка позвонила в службу заказа, когда ребёнок ещё был в машине, и там пообещали разобраться в ситуации. «Но они даже не позвонили водителю, а просто дали промокод на скидку в 200 рублей», – заключила возмущённая девушка, приложив к публикации скриншоты переписки с сестрёнкой в качестве подтверждения.