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В Иркутске гражданин Азербайджана пытался подкупить полицейского

В Иркутске гражданин Азербайджана пытался подкупить полицейского
Происшествия, 
Иностранец нарушил срок пребывания в России

1 августа в отдел полиции в Иркутске для установления личности доставили мужчину. Как выяснилось, что у гражданина Республики Азербайджан истёк срок регистрации на территории России. Полицейский начал составлять протокол, однако мужчина стал просить о прекращении проверки. Он предложил сотруднику деньги.

О данном факте полицейский доложил своему руководству. Следственно-оперативная группа задержала взяткодателя.

- В отношении 55-летнего гражданина Республики Азербайджан возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
покушение на дачу взятки должностному лицу

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