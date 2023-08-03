В Иркутске гражданин Азербайджана пытался подкупить полицейского

Иностранец нарушил срок пребывания в России



1 августа в отдел полиции в Иркутске для установления личности доставили мужчину. Как выяснилось, что у гражданина Республики Азербайджан истёк срок регистрации на территории России. Полицейский начал составлять протокол, однако мужчина стал просить о прекращении проверки. Он предложил сотруднику деньги.



О данном факте полицейский доложил своему руководству. Следственно-оперативная группа задержала взяткодателя.



- В отношении 55-летнего гражданина Республики Азербайджан возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

