В Иркутске гражданин Азербайджана пытался подкупить полицейского

Иностранец нарушил срок пребывания в России
1 августа в отдел полиции в Иркутске для установления личности доставили мужчину. Как выяснилось, что у гражданина Республики Азербайджан истёк срок регистрации на территории России. Полицейский начал составлять протокол, однако мужчина стал просить о прекращении проверки. Он предложил сотруднику деньги.
О данном факте полицейский доложил своему руководству. Следственно-оперативная группа задержала взяткодателя.
- В отношении 55-летнего гражданина Республики Азербайджан возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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