По предварительным данным, он скончался от удара током
В селе Михайловка Закаменского района Бурятии местные жители нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, он погиб от удара током.
- Сообщение о несчастном случае поступило на телефон службы 112 в 19:53 2 августа. На улице Набережная был обнаружен труп электрика (или монтёра) 1990 года рождения. Предположительно, его убило током, - сообщила районная группа «Закамна-инфо».
Обстоятельства трагедии выясняются
В Бурятии сельчане нашли тело электрика
Происшествия, Фото:
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