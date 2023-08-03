В Бурятии сельчане нашли тело электрика

По предварительным данным, он скончался от удара током



В селе Михайловка Закаменского района Бурятии местные жители нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, он погиб от удара током.



- Сообщение о несчастном случае поступило на телефон службы 112 в 19:53 2 августа. На улице Набережная был обнаружен труп электрика (или монтёра) 1990 года рождения. Предположительно, его убило током, - сообщила районная группа «Закамна-инфо».



Обстоятельства трагедии выясняются

