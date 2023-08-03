03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии сельчане нашли тело электрика

В Бурятии сельчане нашли тело электрика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительным данным, он скончался от удара током

В селе Михайловка Закаменского района Бурятии местные жители нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, он погиб от удара током.

- Сообщение о несчастном случае поступило на телефон службы 112 в 19:53 2 августа. На улице Набережная был обнаружен труп электрика (или монтёра) 1990 года рождения. Предположительно, его убило током, - сообщила районная группа «Закамна-инфо».

Обстоятельства трагедии выясняются
смерть удар током

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку
В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку
Происшествия, 03.08.2023
Воду здесь пока не откачивали
В Бурятии сельчане нашли тело электрика
В Бурятии сельчане нашли тело электрика
Происшествия, 03.08.2023
По предварительным данным, он скончался от удара током
Улан-удэнка ударом ножа «успокоила» шумевшего мужа
Улан-удэнка ударом ножа «успокоила» шумевшего мужа
Происшествия, 02.08.2023
Из-за шума женщина не могла уложить детей спать
В Улан-Удэ с рейса в Москву сняли пьяного мужчину
В Улан-Удэ с рейса в Москву сняли пьяного мужчину
Происшествия, 02.08.2023
К трапу самолёта пришлось вызвать полицию 
В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике
В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике
Происшествия, 02.08.2023
Водитель сам признался в этом автоинспекторам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^