Их обнаружили на берегу реки
В Тарбагатайском районе Бурятии на берегу реки вблизи села Куйтун местные жители обнаружили снаряды. Они сообщили о находке в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции оцепили территорию.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.
- Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что это снаряды различных калибров (60-100 мм) времён Гражданской войны, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Снаряды со следами сильной коррозии утилизированы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в мае на улице Дорожная в Улан-Удэ дворник обнаружил снаряд во время уборки.
В Бурятии нашли снаряды времён Гражданской войны
Происшествия, Фото:
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