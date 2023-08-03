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В Бурятии нашли снаряды времён Гражданской войны

В Бурятии нашли снаряды времён Гражданской войны
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Их обнаружили на берегу реки

В Тарбагатайском районе Бурятии на берегу реки вблизи села Куйтун местные жители обнаружили снаряды. Они сообщили о находке в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции оцепили территорию.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.

- Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что это снаряды различных калибров (60-100 мм) времён Гражданской войны, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Снаряды со следами сильной коррозии утилизированы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в мае на улице Дорожная в Улан-Удэ дворник обнаружил снаряд во время уборки.

снаряды Росгвардия

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