Улан-удэнца, купившего «синтетику», посадили на 7 лет

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Наркотик он приобрёл через интернет



22-летний улан-удэнец предстал перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Установлено, что в январе молодой человек через интернет приобрёл 47 граммов синтетического наркотика. Он забрал препарат в указанном продавцом месте и хранил у себя



Полицейские задержали горожанина в ходе оперативно-розыскного мероприятия.



- Ранее он был судим за кражи и сбыт наркотиков. Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре.



Приговор пока не вступил в законную силу.

