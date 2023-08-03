Улан-удэнца, купившего «синтетику», посадили на 7 лет

Наркотик он приобрёл через интернет
22-летний улан-удэнец предстал перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Установлено, что в январе молодой человек через интернет приобрёл 47 граммов синтетического наркотика. Он забрал препарат в указанном продавцом месте и хранил у себя
Полицейские задержали горожанина в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
- Ранее он был судим за кражи и сбыт наркотиков. Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновному семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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