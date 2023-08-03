В Забайкалье с рельсов сошли четыре грузовых вагона

Три из них опрокинулись



Сход четырёх грузовых вагонов произошёл на станции Голубичная в Забайкальском крае; три из них опрокинулись.



- По предварительным данным, 2 августа 2023 года около 21:00 местного времени (15:00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошёл сход четырёх вагонов грузового поезда, из них три – с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Уточняется, что задержек поездов из-за происшествия не зафиксировано.



Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место также выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте.



Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

