Три из них опрокинулись
Сход четырёх грузовых вагонов произошёл на станции Голубичная в Забайкальском крае; три из них опрокинулись.
- По предварительным данным, 2 августа 2023 года около 21:00 местного времени (15:00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошёл сход четырёх вагонов грузового поезда, из них три – с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что задержек поездов из-за происшествия не зафиксировано.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место также выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
В Забайкалье с рельсов сошли четыре грузовых вагона
Происшествия, Фото:
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