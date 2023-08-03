В Бурятии тушат пожар в Баргузинском заповеднике

Происшествия, Фото: из архива

Его тушат пять человек



В Бурятии со вчерашнего дня тушат лесной пожар в Баргузинском заповеднике, что находится в Северо-Байкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза.



- На утро 3 августа продолжаются работы по ликвидации пожара. На тушении работают пять сотрудников лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.



