Его тушат пять человек
В Бурятии со вчерашнего дня тушат лесной пожар в Баргузинском заповеднике, что находится в Северо-Байкальском районе. Причиной возгорания стала сухая гроза.
- На утро 3 августа продолжаются работы по ликвидации пожара. На тушении работают пять сотрудников лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём. Доступ в лес ограничен.
В Бурятии тушат пожар в Баргузинском заповеднике
Происшествия, Фото:
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