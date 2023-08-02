Улан-удэнка ударом ножа «успокоила» шумевшего мужа

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Из-за шума женщина не могла уложить детей спать



В Улан-Удэ суд вынес приговор женщине, которая пырнула ножом сильно шумевшего мужа.



Происшествие случилось в конце мае, когда в гости к главе семейства пришёл его друг. Приятели выпивали на кухне и громко разговаривали. В это время в соседней комнате женщина укладывала маленьких детей, но из-за шума они никак не могли уснуть.



Сначала женщина крикнула из комнаты, прося, чтобы муж говорил тише. Но тот просьбе не внял. Тогда терпение у неё лопнуло, и она вышла из комнаты, залепив мужу пощёчину.



Мужчина стал кричать и выражаться в её адрес нецензурной бранью, в этот момент женщина схватила нож и нанесла ему ножевое ранение. После случившегося женщина сама бросилась вызывать скорую.



У раненого оказалось повреждено лёгкое, но он выжил.



- Суд признал женщину виновной, назначив наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения младшим ребёнком 14-летнего возраста, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Юлия Хаджаева.



Отметим, в ходе следствия и на суде горожанка признала вину и раскаялась. Её возлюбленный просил не лишать её свободы, так как помирился с ней и простил.

