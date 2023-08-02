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Улан-удэнка ударом ножа «успокоила» шумевшего мужа

Улан-удэнка ударом ножа «успокоила» шумевшего мужа
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за шума женщина не могла уложить детей спать

В Улан-Удэ суд вынес приговор женщине, которая пырнула ножом сильно шумевшего мужа.

Происшествие случилось в конце мае, когда в гости к главе семейства пришёл его друг. Приятели выпивали на кухне и громко разговаривали. В это время в соседней комнате женщина укладывала маленьких детей, но из-за шума они никак не могли уснуть.

Сначала женщина крикнула из комнаты, прося, чтобы муж говорил тише. Но тот просьбе не внял. Тогда терпение у неё лопнуло, и она вышла из комнаты, залепив мужу пощёчину.

Мужчина стал кричать и выражаться в её адрес нецензурной бранью, в этот момент женщина схватила нож и нанесла ему ножевое ранение. После случившегося женщина сама бросилась вызывать скорую.

У раненого оказалось повреждено лёгкое, но он выжил.

- Суд признал женщину виновной, назначив наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения младшим ребёнком 14-летнего возраста, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Юлия Хаджаева.

Отметим, в ходе следствия и на суде горожанка признала вину и раскаялась. Её возлюбленный просил не лишать её свободы, так как помирился с ней и простил.  
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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