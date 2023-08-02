Водитель сам признался в этом автоинспекторам
Ночью 31 июля инспекторы ДПС в Тарбагатайском райроне остановили для проверки документов иномарку под управлением 50-летнего улан-удэнца.
Во время разговора с полицейским водитель вёл себя растерянно. А на вопрос о наличии запрещённых предметов признался, что в багажнике лежат два пакета с коноплёй.
- Мужчина пояснил, что ночью собрал наркотическое средство в поле неподалёку от села Верхний Жирим для личного употребления. По результатам экспертизы установлено, что общий вес изъятого наркотика – более 6 килограммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый ранее не судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК). По ней предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana
Пожар потушили за две минуты
На борту находились 124 человека
Один из них погиб
В трёх хозяйствах погибло уже пять бурёнок
Бутовый камень и гравий вывозят оттуда мешками
Сперва он просил подарить ему золотые цепочки
Их ищут спасатели
О его судьбе ничего не было известно с октября 2022 года
Часть из них были под наркотиками
Полиция просит жителей помочь с опознанием подозреваемых
ДТП произошли в Улан-Удэ и возле Гусиноозёрска
Травмы получил юный пассажир
Наезд произошёл ночью
Движение закрывали менее, чем на полчаса