В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Водитель сам признался в этом автоинспекторам



Ночью 31 июля инспекторы ДПС в Тарбагатайском райроне остановили для проверки документов иномарку под управлением 50-летнего улан-удэнца.



Во время разговора с полицейским водитель вёл себя растерянно. А на вопрос о наличии запрещённых предметов признался, что в багажнике лежат два пакета с коноплёй.



- Мужчина пояснил, что ночью собрал наркотическое средство в поле неподалёку от села Верхний Жирим для личного употребления. По результатам экспертизы установлено, что общий вес изъятого наркотика – более 6 килограммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подозреваемый ранее не судим, не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК). По ней предусмотрено до десяти лет лишения свободы.





