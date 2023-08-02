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В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике

В Бурятии инспекторы ДПС остановили машину с коноплёй в багажнике
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Водитель сам признался в этом автоинспекторам

Ночью 31 июля инспекторы ДПС в Тарбагатайском райроне остановили для проверки документов иномарку под управлением 50-летнего улан-удэнца.

Во время разговора с полицейским водитель вёл себя растерянно. А на вопрос о наличии запрещённых предметов признался, что в багажнике лежат два пакета с коноплёй.

- Мужчина пояснил, что ночью собрал наркотическое средство в поле неподалёку от села Верхний Жирим для личного употребления. По результатам экспертизы установлено, что общий вес изъятого наркотика – более 6 килограммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подозреваемый ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК). По ней предусмотрено до десяти лет лишения свободы.


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