В Улан-Удэ с рейса в Москву сняли пьяного мужчину

К трапу самолёта пришлось вызвать полицию



Этот инцидент произошёл во вторник, 1 августа, в международном аэропорту «Байкал». В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что к воздушному судну, вылетающему в Москву, требуется наряд полиции.



Как выяснилось, один из пассажиров – 38-летний житель Ростовской области – находился в нетрезвом виде. В перелёте ему отказали.



Нарушителя привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения – по статье 20.21 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Теперь ростовчанину грозит штраф размером до 1500 рублей или до 15 суток ареста.