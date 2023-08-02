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В Улан-Удэ заключили под стражу водителя, сбившего людей на остановке

В Улан-Удэ заключили под стражу водителя, сбившего людей на остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них погиб

Водитель внедорожника, сбивший людей на остановке на улице Ключевская в Улан-Удэ в конце июня, сейчас находится по стражей. Расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ) продолжается. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в МВД по Бурятии.

Страшное ДТП произошло 21 июня. Следствием установлено, что водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил касательное столкновение с двумя иномарками, после чего въехал в остановочный пункт «Товары Бурятии».

В результате ДТП пострадали двое пешеходов, находившихся на остановке. Один из них позднее скончался в больнице.

38-летний водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали полицейские. Как выяснилось, мужчина был пьян.

- По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника судом сразу после задержания избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что мужчина ранее не судим, работал водителем в небольшой частной компании у индивидуального предпринимателя, - уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» - семейный транспорт, он зарегистрирован на супругу подозреваемого.

В рамках уголовного дела назначены необходимые медицинские и автотехнические судебные экспертизы. 
ДТП смерть

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