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В Бурятии вспыхнуло здание, в котором были люди

В Бурятии вспыхнуло здание, в котором были люди
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар потушили за две минуты

Возгорание в заиграевском посёлке Онохой произошло днём 1 августа. Оно началось в здании бытового обслуживания. Туда отправились сотрудники пожарной части № 70 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии.

Прибыв на место, они обнаружили загорание в помещении электрощитовой. Распространение огня удалось предотвратить. На тушение ушло две минуты.

В результате пламя повредило стену и подоконник на площади в один квадратный метр. В тот момент внутри находились три человека. Никто из них не пострадал, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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