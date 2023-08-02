В Бурятии вспыхнуло здание, в котором были люди

Пожар потушили за две минуты



Возгорание в заиграевском посёлке Онохой произошло днём 1 августа. Оно началось в здании бытового обслуживания. Туда отправились сотрудники пожарной части № 70 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии.



Прибыв на место, они обнаружили загорание в помещении электрощитовой. Распространение огня удалось предотвратить. На тушение ушло две минуты.



В результате пламя повредило стену и подоконник на площади в один квадратный метр. В тот момент внутри находились три человека. Никто из них не пострадал, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

