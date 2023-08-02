В районе Бурятии по загадочным причинам дохнут коровы

В трёх хозяйствах погибло уже пять бурёнок



В баргузинском селе Читкан начался падёж крупного рогатого скота. Сначала там погибла одна корова. Сообщение об этом поступило в ветеринарную службу района. В населённый пункт выехали специалисты.



Когда они прибыли туда, в трёх хозяйствах насчитали уже пять павших бурёнок Ветврачи осмотрели трупы и отобрали патматериал, чтобы установить причины падежа. Пробы отправили в республиканскую ветеринарную лабораторию. Предварительный результат будет через три-четыре дня.



Коров уже захоронили в скотомогильнике. Выпас скота в селе временно запретили. В Читкан отправилась бригада ветеринаров, которые устроят подворовой обход хозяйств для клинического осмотра сельхозживотных, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.