Их ищут спасатели
В Улан-Удэ 1 августа произошло сразу два происшествия на воде.
Сначала очевидцы сообщили, что на реке Селенга на острове Комсомольский ребёнка унесло течением.
Затем очевидцы сообщили о том, что с автомобильного моста через Селенгу упал мужчина. Он исчез под водой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
К поискам привлечены семь человек, четыре единицы техники.
Пока о судьбе пропавших ничего не известно. Информация уточняется.
В Улан-Удэ на Селенге пропали мужчина и ребёнок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Часть из них были под наркотиками
Полиция просит жителей помочь с опознанием подозреваемых
ДТП произошли в Улан-Удэ и возле Гусиноозёрска
Травмы получил юный пассажир
Наезд произошёл ночью
Движение закрывали менее, чем на полчаса
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров
Они стащили сразу несколько коробок
Он жестоко расправился с возлюбленной
Он бросил в здание бутылки с горючей смесью
Его не будет в 4 сёлах Иволгинского района
Его вводили из-за прогнозируемого ухудшения погоды
Врачи борются за здоровье старшего несовершеннолетнего
Водителя осматривают медики
ДТП случилось на улице Бабушкина