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В Улан-Удэ на Селенге пропали мужчина и ребёнок

В Улан-Удэ на Селенге пропали мужчина и ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их ищут спасатели

В Улан-Удэ 1 августа произошло сразу два происшествия на воде.

Сначала очевидцы сообщили, что на реке Селенга на острове Комсомольский ребёнка унесло течением.

Затем очевидцы сообщили о том, что с автомобильного моста через Селенгу упал мужчина. Он исчез под водой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

К поискам привлечены семь человек, четыре единицы техники.

Пока о судьбе пропавших ничего не известно. Информация уточняется.
пропавшие без вести река

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