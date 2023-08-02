В Улан-Удэ на Селенге пропали мужчина и ребёнок

Их ищут спасатели



В Улан-Удэ 1 августа произошло сразу два происшествия на воде.



Сначала очевидцы сообщили, что на реке Селенга на острове Комсомольский ребёнка унесло течением.



Затем очевидцы сообщили о том, что с автомобильного моста через Селенгу упал мужчина. Он исчез под водой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



К поискам привлечены семь человек, четыре единицы техники.



Пока о судьбе пропавших ничего не известно. Информация уточняется.

