О его судьбе ничего не было известно с октября 2022 года
Вчера, 1 августа, в Тункинском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы подняли из реки тело мужчины. Предположительно, это 41-летний мужчина, который потерялся ещё 15 октября 2022 года.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре двое мужчин верхом на лошадях уехали рыбалку в верховье реки Тумусун. Спустя некоторое время лошади вернулись домой одни, без всадников. Лошади были рассёдланными – без сёдел и уздечки.
Спасатели отправились на поиски пропавших, и вскоре нашли живым одного из пропавших. Он ждал помощь в зимовье в лесу. О судьбе второго человека ничего не было известно до вчерашнего дня.
- Тело мужчины обнаружили местные жители во время рыбалки в месте слияния рек Тумусун и Зун-Мурэн. Спасатели подняли тело, доставили его в населённый пункт и передали полиции. Для установления личности погибшего будет назначена геномная экспертиза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего за время поиски было обследовано 155 квадратных километров троп, дорог и береговой линии.
В Бурятии тело пропавшего осенью мужчины нашли в реке
Происшествия, Фото:
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