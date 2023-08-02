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В Бурятии из-за не уступивших дорогу водителей пострадали четыре человека

В Бурятии из-за не уступивших дорогу водителей пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошли в Улан-Удэ и возле Гусиноозёрска

1 августа в Бурятии из-за не уступивших дорогу водителей произошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека. О них сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Первая авария произошла около 15 часов на улице Мокрова в Улан-Удэ. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, следуя со стороны Зверосовхоза, не предоставил преимущество в движении «Субару Форестер». В результате машины столкнулись.

64-летняя и 61-летняя пассажирки отечественного автомобиля получили ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи женщины были отпущены домой.


Около 17 часов произошло ДТП на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта возле Гусиноозёрска.

Там 65-летний водитель «Хонды Фрид» не убедился в безопасности манёвр, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Хондой Шатл» под управлением 45-летней женщины.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира – по одному в каждом автомобиле, - уточнили в Госавтоинспекции.


Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Мухоршибирском районе 14-летний подросток перевернулся на автомобиле ВАЗ-2121.

ДТП

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