В Бурятии из-за не уступивших дорогу водителей пострадали четыре человека

1 августа в Бурятии из-за не уступивших дорогу водителей произошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека. О них сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Первая авария произошла около 15 часов на улице Мокрова в Улан-Удэ. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, следуя со стороны Зверосовхоза, не предоставил преимущество в движении «Субару Форестер». В результате машины столкнулись.
64-летняя и 61-летняя пассажирки отечественного автомобиля получили ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи женщины были отпущены домой.
Около 17 часов произошло ДТП на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта возле Гусиноозёрска.
Там 65-летний водитель «Хонды Фрид» не убедился в безопасности манёвр, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Хондой Шатл» под управлением 45-летней женщины.
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира – по одному в каждом автомобиле, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Мухоршибирском районе 14-летний подросток перевернулся на автомобиле ВАЗ-2121.