Травмы получил юный пассажир
Ночью 1 августа в Мухоршибирском районе Бурятии ДТП устроил 14-летний подросток. Он незаконно сел за руль автомобиля ВАЗ-2121.
- Следуя по улице Чкалова в селе Новый Заган, 14-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием авто, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир. Он с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», несколькими днями ранее в Селенгинском районе Бурятии в ДТП попала 13-летняя девочка, управлявшая «Тойотой Виш». Школьница получила тяжёлые травмы.
В Бурятии перевернулся автомобиль с подростком за рулём
Происшествия, Фото:
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