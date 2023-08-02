Движение закрывали менее, чем на полчаса
Во вторник, 1 августа, в Улан-Удэ временно останавливалось движение трамваев.
В 16:47 произошло аварийное отключение электроэнергии на тяговой подстанции №2 ул. Сахьяновой (район БНЦ). В этой связи произошла остановка в движении трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 от перекрёстка ул. Сахьяновой- ул. Ключевская- ул. Боевая, в обе стороны.
В 17:08 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали 21 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за отключения электроэнергии простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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