В Улан-Удэ из-за отключения электроэнергии простаивали трамваи

Движение закрывали менее, чем на полчаса



Во вторник, 1 августа, в Улан-Удэ временно останавливалось движение трамваев.



В 16:47 произошло аварийное отключение электроэнергии на тяговой подстанции №2 ул. Сахьяновой (район БНЦ). В этой связи произошла остановка в движении трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8 от перекрёстка ул. Сахьяновой- ул. Ключевская- ул. Боевая, в обе стороны.



В 17:08 движение трамваев восстановлено. Трамваи простаивали 21 минуту, сообщается в оперативной сводке по городу.



