Они стащили сразу несколько коробок
Весной два жителя Иволгинского района Бурятии договорились о краже со склада магазина. Оттуда им удалось стащить несколько коробок с бананами общей стоимостью 55 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело, но потерпевшие заявили о его прекращении в связи с примирением сторон, так как подсудимые в полном объёме возместили ущерб.
- При вынесении решения суд учёл отсутствие судимостей у Х. и М., добровольное возмещение ущерба потерпевшему, в связи с чем судом уголовное дело прекращено с примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Постановление вступило в законную силу.
Два жителя Бурятии украли бананы на 55 тысяч
Происшествия, Фото:
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