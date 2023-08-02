Два жителя Бурятии украли бананы на 55 тысяч

Они стащили сразу несколько коробок



Весной два жителя Иволгинского района Бурятии договорились о краже со склада магазина. Оттуда им удалось стащить несколько коробок с бананами общей стоимостью 55 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело, но потерпевшие заявили о его прекращении в связи с примирением сторон, так как подсудимые в полном объёме возместили ущерб.



- При вынесении решения суд учёл отсутствие судимостей у Х. и М., добровольное возмещение ущерба потерпевшему, в связи с чем судом уголовное дело прекращено с примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Постановление вступило в законную силу.

