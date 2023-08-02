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Два жителя Бурятии украли бананы на 55 тысяч

Два жителя Бурятии украли бананы на 55 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они стащили сразу несколько коробок

Весной два жителя Иволгинского района Бурятии договорились о краже со склада магазина. Оттуда им удалось стащить несколько коробок с бананами общей стоимостью 55 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, но потерпевшие заявили о его прекращении в связи с примирением сторон, так как подсудимые в полном объёме возместили ущерб.

- При вынесении решения суд учёл отсутствие судимостей у Х. и М., добровольное возмещение ущерба потерпевшему, в связи с чем судом уголовное дело прекращено с примирением сторон, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

Постановление вступило в законную силу.
кража

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