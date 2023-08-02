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Ревнивый житель Бурятии до смерти забил молотком женщину

Ревнивый житель Бурятии до смерти забил молотком женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он жестоко расправился с возлюбленной

Иволгинский районный суд приговорил мужчину, убившего свою сожительницу, к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. О приговоре сообщили в пресс-службе суда.

Пара познакомилась летом 2022 года. Вскоре завязались отношения, и возлюбленные решили жить вместе.

Весной 2023 года мужчина вернулся с работы и встретил дома не только свою подругу, но и знакомого. Хозяин дома приревновал возлюбленную, решив, что она ему изменила. В итоге он набросился на женщину, сильно избил её, а затем схватил молоток и нанёс им множественные удары по голове.

Но и на этом ревнивец не остановился. Он продолжил пинать женщину по различным частям тела.

От полученных повреждений она скончалась через некоторое время.

- Суд признал Б. виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

убийство

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