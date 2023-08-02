Ревнивый житель Бурятии до смерти забил молотком женщину

Он жестоко расправился с возлюбленной



Иволгинский районный суд приговорил мужчину, убившего свою сожительницу, к 9 годам 8 месяцам лишения свободы. О приговоре сообщили в пресс-службе суда.



Пара познакомилась летом 2022 года. Вскоре завязались отношения, и возлюбленные решили жить вместе.



Весной 2023 года мужчина вернулся с работы и встретил дома не только свою подругу, но и знакомого. Хозяин дома приревновал возлюбленную, решив, что она ему изменила. В итоге он набросился на женщину, сильно избил её, а затем схватил молоток и нанёс им множественные удары по голове.



Но и на этом ревнивец не остановился. Он продолжил пинать женщину по различным частям тела.



От полученных повреждений она скончалась через некоторое время.



- Суд признал Б. виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



